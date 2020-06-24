الشرطة تُغلق 55 محلاً تجارياً لعدم التزام أصحابها بقرار الإغلاق بالخليل

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رام الله - دنيا الوطن

أغلقت الشرطة والأجهزة الأمنية، اليوم 55 محلاً تجارياً لعدم التزام أصحابها بقرار الإغلاق الصادر عن محافظ الخليل في عدة مناطق من المحافظة.



وذكرت إدارة العلاقـات العامة والإعلام بالشرطة، بأنه وتطبيقا لقرار الإغلاق الصادر عن محافظ الخليل، والذي يهدف للحد من انتشار فيروس (كورونا) فقد قامت الشرطة والأجهزة الأمنية بإغلاق 55 محلاً تجارياً في عدة مناطق بالمحافظة لعدم التزام أصحابها بقرار الإغلاق.



وأضافت، بأن الشرطة والأجهزة الأمنية، أغلقت هذه المحال المخالفة، واتخذت كافة الإجراءات القانونية بحق أصحابها، حسب الأصول.



وأكدت استمرار الجهود المبذولة للحصر والحد من انتشار الفيروس، بهدف الحفاظ على سلامة المواطنين، مطالبة المواطنين بالالتزام التام بالإجراءات الصحية من أجل المحافظة على حياتهم.