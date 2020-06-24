مجدلاني يبحث مع المفوض العام لـ (أونروا) التحديات المشتركة والمستجدات السياسية

وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني

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رام الله - دنيا الوطن

أكد الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، د. أحمد مجدلاني، حرص القيادة الفلسطينية على دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، لتستمر بتقديم الخدمات، وكذلك لمواجهة كافة الضغوطات، التي تقودها إدارة ترامب، ودولة الاحتلال لتصفية (أونروا) الذاكرة التاريخية لحق العودة.



وأضاف مجدلاني، خلال لقائه اليوم بمكتبه بمدينة رام الله، والمفوض العام للوكالة، فيليب لازاريني، نمر بمرحلة سياسية صعبة ودقيقية، وما زالت محاولات إدارة ترامب ودولة الاحتلال بمواصلة العمل لتقويض عمل (أونروا) والذي يرتبط أيضاً بمشروعها المسمى (صفقة القرن)، لشطب حق العودة، وبحث اللقاء التحديات التي تواجه عمل (أونروا) فيما يتعلق بالتمويل .



وتابع: "سنعمل لتوفير الدعم السياسي والإسناد لإنجاح مهمتكم، ومهمة (أونروا) بحشد الدعم المالي، ونحن و(أونروا) في مواجهة كافة الضغوط الخارجية، وعلى المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته السياسية والأخلاقية تجاه دعم (أونروا) حتى تتمكن من القيام بواجباتها تجاه اللاجئين.



وأشار مجدلاني، إلى أن قرار الضم من المخططات التي تقوض أسس عملية السلام، وتقوض حل الدولتين، وأن هذه المخططات للضم، رسمت من قبل فرق من الاحتلال وإدارة ترامب، وهي التنفيذ الفعلي لـ (صفقة القرن) والتي تعني إنهاء حل الدولتين.



ومن جانبه، ثمن لازاريني، حرص مجدلاني على دعم (أونروا) وتذليل العقبات أمام مهامها، وكذلك البحث المشترك بالتحديات المتعلقة بالتمويل لها، مشيراً إلى اسىتمرار التعاون بما يخدم قضية اللاجئين، واستمرار الوكالة بالقيام بواجباتها في مناطق عملها.



وحضر اللقاء، عضو اللجنة المركزية للجبهة، تغريد كشك، وكوين لويس، مديرة شؤون (أونروا) بالضفة، ولبنى مضية، رئيس برنامج الإغاثة والخدمات الاجتماعية لـ (أونروا) بالضفة، وكاظم أبو خلف، مستشار مديرة شؤون (أونروا) للقضايا السياسية والمحلية.