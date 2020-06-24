الهرفي: "الوزاري الأوروبي" يلتئم الجمعة لبحث اتخاذ قرارات جديدة لمواجهة الضم

سفير دولة فلسطين لدى فرنسا سلمان الهرفي

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن سفير دولة فلسطين لدى فرنسا، سلمان الهرفي، أن المجلس الوزاري الأوروبي، يعقد بعد غد الجمعة اجتماعاً للخروج بقرارات جديدة، في حال أقدمت إسرائيل على ضم أراضٍ من دولة فلسطين.



وقال الهرفي في تصريح لإذاعة (صوت فلسطين)، اليوم الأربعاء: إن الموقف الفرنسي ما زال داعماً لقضيتنا، ورافضاً للضم، ويطالب بفرض عقوبات على إسرائيل، بسبب خرقها للقانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، ومجلس الأمن، وتدميرها حل الدولتين.



وأوضح أن البرلمان الفرنسي، ومجلس الشيوخ، ومنظمات المجتمع المدني، والجسم التشريعي في فرنسا، اعلنوا رفضهم للضم، ودعوا إلى فرض عقوبات على إسرائيل، وضرورة بلورة موقف تجاهها، مشيراً إلى الرسالة التي وجهت أمس إلى الرئيس الفرنسي من قبل البرلمان، بضرورة الاعتراف بدولة فلسطين.