معاونو ترامب يبدؤون بحث خطة إسرائيل ضم أراض بالضفة الغربية









وقال شخص مطلع: إن من بين الخيارات الرئيسية المتوقع بحثها، عملية تدريجية، تعلن بموجبها إسرائيل السيادة مبدئياً على عدة مستوطنات قريبة من القدس بدلاً من 30% من الضفة الغربية الواردة في خطة نتنياهو الأصلية.



وقال المصدر: إن إدارة ترامب لم تغلق الباب أمام عملية ضم أكبر، لكنها تخشى من أن السماح لإسرائيل بالتحرك بسرعة كبيرة قد يبدد أي أمل في أن يأتي الفلسطينيون في نهاية المطاف إلى الطاولة؛ لمناقشة خطة ترامب للسلام.



وثمة مخاوف أيضاً من معارضة الأردن للضم، وهي واحدة من دولتين فحسب، أبرمتا معاهدة سلام مع إسرائيل، وكذلك معارضة دول الخليج التي وسعت تدريجياً نطاق تعاملها مع إسرائيل في السنوات القليلة الماضية.



وعقد المسؤولون الثلاثاء، ما وصفه مصدر بـ "مناقشات داخلية غير رسمية" وقال المسؤول الأمريكي: إنه لم يجر التوصل إلى قرار في الاجتماع، الذي حضره كوشنر قبل أن يغادر مع ترامب في رحلة إلى أريزونا.

وأوضحت واشنطن، أنها تريد أن تتوصل حكومة الوحدة الإسرائيلية المنقسمة حول القضية إلى توافق قبل المضي قدماً في أي إجراءات. وتعتبر معظم الدول المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي المحتلة غير شرعية، كما عبر القادة الفلسطينيون عن غضبهم من احتمال الضم.وقال شخص مطلع: إن من بين الخيارات الرئيسية المتوقع بحثها، عملية تدريجية، تعلن بموجبها إسرائيل السيادة مبدئياً على عدة مستوطنات قريبة من القدس بدلاً من 30% من الضفة الغربية الواردة في خطة نتنياهو الأصلية.وقال المصدر: إن إدارة ترامب لم تغلق الباب أمام عملية ضم أكبر، لكنها تخشى من أن السماح لإسرائيل بالتحرك بسرعة كبيرة قد يبدد أي أمل في أن يأتي الفلسطينيون في نهاية المطاف إلى الطاولة؛ لمناقشة خطة ترامب للسلام.وثمة مخاوف أيضاً من معارضة الأردن للضم، وهي واحدة من دولتين فحسب، أبرمتا معاهدة سلام مع إسرائيل، وكذلك معارضة دول الخليج التي وسعت تدريجياً نطاق تعاملها مع إسرائيل في السنوات القليلة الماضية.وعقد المسؤولون الثلاثاء، ما وصفه مصدر بـ "مناقشات داخلية غير رسمية" وقال المسؤول الأمريكي: إنه لم يجر التوصل إلى قرار في الاجتماع، الذي حضره كوشنر قبل أن يغادر مع ترامب في رحلة إلى أريزونا.

رام الله - دنيا الوطنأفاد مسؤول أمريكي، وشخص مطلع، بأن كبار معاوني الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بدؤوا نقاشاً يوم الثلاثاء، بشأن ما إذا كان البيت الأبيض، سيعطي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الضوء الأخضر؛ للمضي قدماً في خطته لضم مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.وذكر المسؤول الأمريكي وفق (رويترز) أن اجتماع البيت الأبيض، ضم صهر ترامب ومستشاره الكبير جاريد كوشنر، ومستشار الرئيس للأمن القومي، روبرت أوبراين، ومبعوث الشرق الأوسط أفي بيركوفيتش، والسفير الأمريكي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان.وأضاف المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، أن ترامب لم يشارك، لكن المصادر الأمريكية قالت: إنه قد ينضم لاحقاً مع استمرار المناقشات.ويعول نتنياهو على دعم ترامب للخطة التي تثير استنكار الفلسطينيين، وحلفاء الولايات المتحدة العرب.ويشمل اقتراح ترامب للسلام في الشرق الأوسط، الذي كشف عنه النقاب في كانون الثاني/ يناير، اعتراف الولايات المتحدة بالمستوطنات اليهودية، المقامة على الأرض التي يريدها الفلسطينيون لإقامة دولتهم، كجزء من إسرائيل.ويتضمن الاقتراح إقامة دولة فلسطينية في إطار خطة سلام أوسع، لكنه يفرض شروطاً صارمة عليها، ويرفض القادة الفلسطينيون المبادرة برمتها.وحدد نتنياهو، متشجعاً بمبادرة ترامب، أول تموز/ يوليو موعداً لبدء مشروعه الخاص، ببسط السيادة الإسرائيلية على المستوطنات وغور الأردن على أمل الحصول على الضوء الأخضر من واشنطن.