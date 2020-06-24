الكيلة: تسجيل 142 إصابة جديدة بـ (كورونا) بينها 112 بمحافظة الخليل

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزيرة الصحة، الدكتورة مي الكيلة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 142 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، بالضفة الغربية.



وأفادت الكيلة في تصريح عبر الصفحة الرسمية للوزارة على (فيسبوك)، أن الـ 142 إصابة الجديدة، بينها 112 إصابة في محافظة الخليل، 13 في كفر عقب قضاء القدس، 11 في بيت لحم، 3 سلفيت، و3 نابلس.



وكشفت وزيرة الصحة، أن مجمل الإصابات: 1517، وعدد الحالات المتعافية 616، والوفيات 5، والحالات النشطة 896.