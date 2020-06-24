عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

وأشارت المصادر إلى أن الحاخام "اريال شليتا" من كبار الحاخامات بدولة الاحتلال، كان في مقدمة المقتحمين للمسجد الأقصى، والذي ينفذ تحت حماية شرطة الاحتلال.

رام الله - دنيا الوطناقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، بقيادة أحد كبار حاخامات الاحتلال.وأفادت مصادر محلية، أن مجموعة من المستوطنين، اقتحمت باحات المسجد الأقصى من باب المغاربة، وقامت بجولة استفزازية، وأداء طقوس دينية في المنطقة الشرقية من المسجد الأقصى.واقتحم المستوطنون، منطقة باب الرحمة بالمسجد الأقصى المبارك، والتي شهدت اعتداءات متكرر في الأيام الماضية.ويواصل المستوطنون اقتحام المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية وتسهيل قوات الاحتلال، مقابل سلسلة من الانتهاكات بحق المرابطين، وحراس المسجد الأقصى بين الاعتقال والإبعاد.