سبعة قتلى في الهجمات الجوية المنسوبة لإسرائيل في سوريا

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية، نقلاً عن تقارير سورية، أن سبعة عناصر من الجيش السوري، والقوات الإيرانية، قتلوا بالغارات الجوية المنسوبة لإسرائيل، التي وقعت الليلة الماضية في سوريا.



ونقلت القناة الـ 13 الإسرائيلية، عن تقارير سورية، صباح اليوم الأربعاء، أن الطيران الحربي الإسرائيلي، نفذ الليلة هجومين منفصلين بعدة مناطق بسوريا، أسفرت عن وقوع قتلى وإصابات.



وبحسب القناة الإسرائيلية، استهدفت الغارات الإسرائيلية، مواقع تابعة للنظام السوري، وأخرى تابعة لإيران في ريف السويداء، وريف دير الزور، ومدينة حماة.



ولفتت القناة الإسرائيلية، إلى أن إسرائيل لم تقر بهذه الهجمات، مشيرةً إلى أنها تواصل العمل ضد التواجد العسكري الإيراني في سوريا.