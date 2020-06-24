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أمان تحذر من تزايد الإصابات.. تعرف على أخر تطورات (كورونا) في إسرائيل

أمان تحذر من تزايد الإصابات.. تعرف على أخر تطورات (كورونا) في إسرائيل
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، عن تسجيل 351 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، خلال الـ 24 ساعة الماضية، بحسب ما ورد في وسائل الإعلام الإسرائيلية.

وذكرت قناة  (كان) الإسرائيلية، صباح اليوم الأربعاء، أن شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية (أمان) أصدرت تقريراً جديداً، حذرت فيه من تفشي (كورونا) في المدن الحريدية، وزيادة الإصابات بالفيروس. 

ونقلت القناة، عن وزارة الصحة الإسرائيلية، أن عدد المصابين بـ (كورونا) في البلاد، ارتفع إلى 21,611 إصابة، وارتفع عدد الوفيات إلى 308 حالات.

 وبحسب قناة (كان)، أضافت وزارة الصحة في بيانها، أن من بين المصابين، 27 مريضاً بوضع الخطر، وأن 15,893 إسرائيلياً تشافوا من الفيروس. 

هذا، وأشارت القناة السابعة، إلى أن وزير الجيش الإسرائيلي، بيني غانتس، وقع صباح اليوم، على أمر استدعاء 250 جندياً من قوات الاحتياط، بهدف محاربة (كورونا).

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