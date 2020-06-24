اجتماع للجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لـ (فتح) والحكومة بالأغوار اليوم

صورة ارشيفيه

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

تعقد اللجنتان التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والمركزية لحركة (فتح)، والحكومة، اليوم الأربعاء، اجتماعاً في الأغوار.



ويأتي الاجتماع، الذي يعقد في قرية فصايل الساعة الخامسة مساء، تأكيداً على الموقف الحازم الذي اتخذته القيادة ضد مخططات الضم الإسرائيلية، ودعماً للمواطنين في المناطق المهددة بالاستيلاء عليها.



وكانت جماهير غفيرة، شاركت يوم الإثنين المنصرم، بالمهرجان الوطني المركزي في أريحا، الذي دعت له حركة (فتح)، رفضاً لمخطط الضم، بحضور دولي واسع.