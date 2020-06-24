التحالف الإنجيلي العالمي يعرب عن قلقه الشديد من مخططات الضم الإسرائيلية

وقال: "رغم أن للإنجيليين في العالم، مواقف متباعدة حول المواضيع المعقدة في الأراضي المقدسة، إلا أن مخططات الضم المقترحة، لا شك ضارة للإسرائيليين والفلسطينيين؛ لذلك فإننا نعارض تلك المخططات.

رام الله - دنيا الوطنيمثل التحالف الإنجيلي العالمي، دول وشعوب واثنيات مختلفة، ويقوم بتوجيه مواقفه بناء على مبادئ الكتاب المقدس، بالتنوع والتسامح والتعاون السلمي.وقال مع تأكيدنا لحقوق الشعوب بتقريرمصيرها، وحق كل شعب، أن يدافع عن نفسه من الإيذاء، فإن التحالف العالمي للإنجيليين، يعبر عن قلقه الشديد من مخططات إسرائيل ضم مناطق واسعة من الضفة الغربية.وأكد، أن الضم أحادي الجانب، والذي من المقرر، أن يتم التصويت عليه في بداية الشهر المقبل، يهدد بإنهاء الأمل لحل سلمي تفاوضي بين الحكومة الإسرائيلية، والسلطة الفلسطينية.