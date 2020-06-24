أسبوع على الضم.. مجلس الأمن يُناقش الضم وألف برلماني أوروبي يعارضون





وذكر موقع (والا) الإسرائيلي، وفق ما ترجمه (عكا)، أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، سيناقش اليوم الأربعاء، خطة الضم بالضفة الغربية، مضيفاً أن الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش، أكد أن "الضم مخالف للقانون الدولي".





وفي ذات السياق، قالت القناة الـ 13 الإسرائيلية، صباح اليوم الأربعاء: إن 1080 برلمانياً من 25 دولة أوروبية، وقعوا الليلة على عريضة، تطالب إسرائيل بالتراجع عن الضم.





وأضافت القناة، أن الرئيس الأمريكي ترامب، ناقش الليلة مع مستشاريه، تطبيق مخطط الضم بالضفة الغربية، ومنح إسرائيل الضوء الأخضر للتطبيق.





ولفتت القناة الإسرائيلية، إلى أن الجيش الإسرائيلي، يستعد لتداعيات الضم، وناقش مؤخراً عدة سيناريوهات، منها اندلاع حرب في قطاع غزة، وانتفاضة ثالثة بالضفة.





وأشارت القناة، إلى أنه وقبل أسبوع على موعد الضم، تصر حكومة نتنياهو على تطبيق الضم، ولو بشكل جزئي ومقلص، وعلى مرحلتين بالضفة الغربية.

رام الله - دنيا الوطنأفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، سيعقد اليوم، جلسة خاصة لمناقشة تطبيق مخطط الضم بالضفة الغربية.