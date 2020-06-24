الاحتلال يهدم منزلًا في رام الله
رام الله - دنيا الوطن
هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، منزلاً في بلدة بيتونيا غرب مدينة رام الله، بينما أخطرت مواطنًا بإخلاء أرضه في بلدة الخضر جنوب بيت لحم.
هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، منزلاً في بلدة بيتونيا غرب مدينة رام الله، بينما أخطرت مواطنًا بإخلاء أرضه في بلدة الخضر جنوب بيت لحم.
وذكرت مصادر محلية، أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال، ترافقها جرافة، اقتحمت بلدة بيتونيا، وشرعت بهدم منزل يعود للمواطن عبد العزيز الفروخ.
وتواصل قوات الاحتلال، اعتداءاتها اليومية على منازل المواطنين وأراضيهم، في مناطق مختلفة بالضفة الغربية.
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