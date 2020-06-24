محافظ سلفيت: تسجيل ثلاث إصابات بـ (كورونا) وإغلاق بلدة (مردة) بشكل كامل

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن محافظ سلفيت، الدكتور عبد الله كميل، صباح اليوم الأربعاء، عن ظهور ثلاث حالات مصابة بفيروس (كورونا)، ممن خالطوا العريس عميد الخفش في مردة، وهم من نفس القرية.



وقرر كميل وفق الصفحة الرسمية للمحافظة على (فيسبوك) إغلاق قرية مردة بشكل كامل، حتى إشعار آخر، مشدداً على ضرورة التزام جميع المخالطين بالحجر المنزلي لمدة 14 يوماً تحت طائلة المسؤولية.