عاجل

  • حسين الشيخ: ضم إسرائيل لأراضٍ من الضفة الغربية يعني تحملها مسؤولياتها كقوة احتلال

  • الشيخ: لن نخضع لأي ابتزاز أو أي ترهيب بملف أموال المقاصة

  • الشيخ: أموال المقاصة أدخلتنا بأزمة مالية خانقة ولكن المسألة الوطنية أكبر

  • الشيخ: إسرائيل سعت لابتزاز السلطة الفلسطينية في أموال المقاصة

  • الشيخ: أموال المقاصة أدخلتنا بأزمة خانقة وسنؤدي التزاماتنا تجاه قطاع غزة بقدر ما نستطيع

شؤون فلسطينية

منصور يدعو الأمم المتحدة لمحاسبة إسرائيل على جرائمها ضد أطفال فلسطين

منصور يدعو الأمم المتحدة لمحاسبة إسرائيل على جرائمها ضد أطفال فلسطين
المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور
رام الله - دنيا الوطن
دعا المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، الأمم المتحدة إلى إدراج إسرائيل ضمن "قائمة العار" لانتهاكاتها الممنهجة والمستمرة ضد الأطفال في فلسطين، وسياستها اللاأخلاقية التي تستهدف أجيالاً فلسطينية كاملة.

جاء ذلك، في بيانه الذي قدمه لمجلس الأمن، الذي خصص جلسة نقاش عبر تقنية التواصل المرئي والمسموع؛ لبحث قضية الأطفال في حالات النزاعات المسلحة، حيث تطرق أعضاء المجلس إلى تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، بشأن الأطفال العالقين في مناطق النزاعات المسلحة، وذلك وفقاً للوكالة الفلسطينية الرسمية.

وأعرب منصور عن استياء دولة فلسطين؛ لعدم إدراج الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش، إسرائيل ضمن "قائمة العار" التي تشمل دولاً ترتكب انتهاكات جسيمة بحق الأطفال، رغم الأرقام والإحصائيات الصادرة في تقريره، والتي تتحدث عن نفسها، وتدين وتتهم السلطة القائمة بالاحتلال، بارتكاب الانتهاكات بحق أطفال فلسطين.

وقال: إن "غياب المساءلة والمحاسبة، هو ما يدفع إسرائيل للاستمرار بالفتك بأطفال فلسطين، قتلهم وإصابتهم والزج بهم في السجون وحرمانهم من أبسط حقوقهم، وغياب إسرائيل عن القائمة يقلل من شأن المساعي لوضع حدّ لجريمة الانتهاكات بحق أطفال العالم، ويشكك في المصداقية القائمة، ويجعلها عرضة للانتقاد ويعرّض حياة الأطفال للمزيد من الخطر والتهديد". 

وكان غوتيرش أصدر تعليماته لممثلته الخاصة، فرجينيا غامبا، أن تقوم بزيارة للمنطقة وفلسطين المحتلة؛ للتحقق أكثر مما ورد في التقرير من جرائم القتل التي تعرّض لها الأطفال الفلسطينيون على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، ولكنها لم تتمكن من الزيارة، بسبب العراقيل التي وضعتها إسرائيل في وجهها، والتي حالت دون تنفيذ هذه الزيارة.

ودعا منصور غوتيرش إلى الأخذ بعين الاعتبار، أن ما يحدث في فلسطين من انتهاكات، هو بفعل الاحتلال العسكري الإسرائيلي، والتأكيد أن الممارسات الإسرائيلية، ترقى إلى عقاب جماعي وعلى رأسها الحصار الخانق المفروض على قطاع غزة، والانتهاكات اليومية في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.

وشدد على أن المجتمع الدولي مطالب بإنقاذ جيل بأكمله، إذ إن حالة الهلع والصدمة التي تخلفها سياسة الاحتلال على الطفل الفلسطيني، تعيق المجتمع بأكمله، وتستهدف من خلالها مستقبل الشعب الفلسطيني بأكمله.

يشار إلى أن تقرير الأمين العام، وضع سياسة إسرائيل تجاه أطفال فلسطين تحت المراجعة التحذيرية، والتي تستدعي زيارة الممثلة الخاصة للأمين العام وطاقمها للأرض الفلسطينية المحتلة ودراسة أحوال الأطفال، الذين يتعرضون للعنف على أيدي قوات الاحتلال ومستوطنيه، وبحث سبل وضع برامج خاصة لتوفير الحماية لهم.

أخبار ذات صلة

التحالف الإنجيلي العالمي يعرب عن قلقه الشديد من مخططات الضم الإسرائيلية

التحالف الإنجيلي العالمي يعرب عن قلقه الشديد من مخططات الضم الإسرائيلية

أسبوع على الضم.. مجلس الأمن يُناقش الضم وألف برلماني أوروبي يعارضون

أسبوع على الضم.. مجلس الأمن يُناقش الضم وألف برلماني أوروبي يعارضون

الاحتلال يهدم منزلًا في رام الله

الاحتلال يهدم منزلًا في رام الله

محافظ سلفيت: تسجيل ثلاث إصابات بـ (كورونا) وإغلاق بلدة (مردة) بشكل كامل

محافظ سلفيت: تسجيل ثلاث إصابات بـ (كورونا) وإغلاق بلدة (مردة) بشكل كامل

حنا عيسى: ضم القدس الشرقية حرمان لسكانها من حماية معاهدة جنيف الرابعة

حنا عيسى: ضم القدس الشرقية حرمان لسكانها من حماية معاهدة جنيف الرابعة

جنين: الاحتلال يعتقل خمسة مواطنين بينهم صحفي

جنين: الاحتلال يعتقل خمسة مواطنين بينهم صحفي

الاحتلال يعتقل ستة مواطنين من قلقيلية

الاحتلال يعتقل ستة مواطنين من قلقيلية

الاحتلال يُخطر مواطناً بإخلاء أرضه في بلدة الخضر جنوب بيت لحم

الاحتلال يُخطر مواطناً بإخلاء أرضه في بلدة الخضر جنوب بيت لحم

التعليقات

الدنيا حكايات

وزير فلسطيني عاطل عن العمل

وزير فلسطيني عاطل عن العمل

شؤون فلسطينية

التحالف الإنجيلي العالمي يعرب عن قلقه الشديد من مخططات الضم الإسرائيلية

التحالف الإنجيلي العالمي يعرب عن قلقه الشديد من مخططات الضم الإسرائيلية

الاحتلال يهدم منزلًا في رام الله

الاحتلال يهدم منزلًا في رام الله

حنا عيسى: ضم القدس الشرقية حرمان لسكانها من حماية معاهدة جنيف الرابعة

حنا عيسى: ضم القدس الشرقية حرمان لسكانها من حماية معاهدة جنيف الرابعة

جنين: الاحتلال يعتقل خمسة مواطنين بينهم صحفي

جنين: الاحتلال يعتقل خمسة مواطنين بينهم صحفي

الاحتلال يعتقل ستة مواطنين من قلقيلية

الاحتلال يعتقل ستة مواطنين من قلقيلية

الاحتلال يُخطر مواطناً بإخلاء أرضه في بلدة الخضر جنوب بيت لحم

الاحتلال يُخطر مواطناً بإخلاء أرضه في بلدة الخضر جنوب بيت لحم

دائرة شؤون المفاوضات تُطالب بفتح تحقيق دولي بجريمة إعدام الشهيد عريقات

دائرة شؤون المفاوضات تُطالب بفتح تحقيق دولي بجريمة إعدام الشهيد عريقات

&#34;الخارجية&#34;: جريمة إعدام الشاب عريقات يجب ألا تمر دون عقاب

"الخارجية": جريمة إعدام الشاب عريقات يجب ألا تمر دون عقاب

منوعات

مركز السينما العربية يطلق سلسلة لقاءات مترجمة على يوتيوب

مركز السينما العربية يطلق سلسلة لقاءات مترجمة على يوتيوب

كيف نجت سعاد حسني من علقة ساخنة بسبب ملابسها؟

كيف نجت سعاد حسني من علقة ساخنة بسبب ملابسها؟

بلاغ للنائب العام ضد نور هشام سليم بعد دفاعه عن سارة حجازي

بلاغ للنائب العام ضد نور هشام سليم بعد دفاعه عن سارة حجازي

عبير صبري تُعلق على الشابة التي طلبت الزواج عبر &#34;فيسبوك&#34;

عبير صبري تُعلق على الشابة التي طلبت الزواج عبر "فيسبوك"

صورة نادرة لهالة فاخر قبل 50 عاماً تكشف معلومة لم يعرفها الكثيرين

صورة نادرة لهالة فاخر قبل 50 عاماً تكشف معلومة لم يعرفها الكثيرين

صورة نادرة لعمرو دياب مع نبيلة عبيد.. ماقصتها؟

صورة نادرة لعمرو دياب مع نبيلة عبيد.. ماقصتها؟

&#34;تليف بالرئتين&#34;.. تطورات الحالة الصحية لرجاء الجداوي

"تليف بالرئتين".. تطورات الحالة الصحية لرجاء الجداوي

ماحقيقة تدهور الحالة الصحية للفنان المُنتصر بالله؟

ماحقيقة تدهور الحالة الصحية للفنان المُنتصر بالله؟

شاهد: جيجي حديد تصنع الفلافل ببراعة

شاهد: جيجي حديد تصنع الفلافل ببراعة

ريهام سعيد تُقاضي شقيق ياسمين عبد العزيز بسبب ماقاله عنها

ريهام سعيد تُقاضي شقيق ياسمين عبد العزيز بسبب ماقاله عنها

عربي

مصر تسجل 1332 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) و87 وفاة

مصر تسجل 1332 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) و87 وفاة

قتيلان وعدة إصابات بقصف جهات &#34;معادية&#34; لمدينتين في سوريا

قتيلان وعدة إصابات بقصف جهات "معادية" لمدينتين في سوريا

وزراء الخارجية العرب يطالبون بسحب القوات الأجنبية الموجودة في ليبيا

وزراء الخارجية العرب يطالبون بسحب القوات الأجنبية الموجودة في ليبيا

سلطنة عُمان تقرر إعادة فتح المراكز التجارية وبعض الأنشطة الأربعاء

سلطنة عُمان تقرر إعادة فتح المراكز التجارية وبعض الأنشطة الأربعاء