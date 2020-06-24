جنين: الاحتلال يعتقل خمسة مواطنين بينهم صحفي

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، خمسة مواطنين من محافظة جنين، بينهم صحفي.



وذكرت مصادر محلية، وفقاً للوكالة الفلسطينية الرسمية، بأن قوات الاحتلال، اعتقلت الصحفي مجاهد السعدي من مدينة جنين، والمواطنين جمال محمد منيب الشيخ إبراهيم، ومحمود حافظ ملحم من بلدة كفراعي، وفارس حسني شواهنة، وإبراهيم كامل عبد الفتاح كامل شلبي من بلدة السيلة الحارثية، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها.