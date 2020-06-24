الاحتلال يعتقل ستة مواطنين من قلقيلية

صورة ارشيفيه

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، ستة مواطنين من محافظة قلقيلية‫.



وقال شهود عيان، وفقاً للوكالة الفلسطينية الرسمية: إن قوات الاحتلال، اقتحمت مدينة قلقيلية فجراً، واعتقلت وائل علي أبو قمر (44 عاماً) ويوسف محمد الراعي (39 عاماً)، وبلال محمد مسكاوي (39 عاماً)، وإبراهيم شاكر شبيطة (40 عاماً) من بلدة عزون شرق قلقيلية، بعد مداهمة منازلهم، والعبث بمحتوياتها.



كما اعتقلت قوات الاحتلال، الشقيقين براء (24 عاماً) وحسين علي ابتلي (23 عاماً) أثناء تواجدهما بشارع "جلجولية"، بمدينة قلقيلية.