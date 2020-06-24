الاحتلال يُخطر مواطناً بإخلاء أرضه في بلدة الخضر جنوب بيت لحم

صورة تعبيرية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مواطناً بإخلاء أرضه في بلدة الخضر، جنوب بيت لحم.



وأفاد الناشط الشبابي في الخضر، أحمد صلاح، للوكالة الفلسطينية الرسمية، بأن قوات الاحتلال، أخطرت المواطن رزق محمد صلاح، بإخلاء أرضه الواقعة في منطقة العبسية المحاذية لمستوطنة (اليعازر)، خلال سبعة أيام، وإعادتها إلى ما كانت عليه سابقاً.



وأشار إلى أن مساحة الأرض، تبلغ دونمين ومزروعة بأشجار الزيتون، وكانت قوات الاحتلال جرفتها عام 2006، وردمت بئر مياه فيها، إلا أن صاحبها استصلحها مجدداً.