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شؤون فلسطينية

الحكومة الفلسطينية تُقرر وقف الاحتفالات بالأفراح في جميع المحافظات

الحكومة الفلسطينية تُقرر وقف الاحتفالات بالأفراح في جميع المحافظات
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
قررت الحكومة في بيان صادر عنها منتصف ليلة الثلاثاء/ الأربعاء، وقف الاحتفالات بالأفراح في جميع المحافظات؛ بسبب التسارع الكبير في انتشار وباء (كورونا).

وقال الناطق باسم الحكومة، إبراهيم ملحم، في بيان: "في ضوء الارتفاع المضطرد في أرقام الإصابات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وتجنباً لاتساع رقعة تفشي الوباء، فإن الحكومة إذ تتفهم مشاعركم، واستعداداتكم المسبقة لإقامة الأفراح، فإنها تأسف لاضطرارها وقف الاحتفالات بالأفراح في جميع المحافظات.

وأوضح ملحم، أن ذلك القرار، جاء حرصاً منها على سلامتكم وسلامة مجتمعكم من أي سوء، آملين تفهمكم لهذا القرار الذي يهدف لحمايتكم من الوباء، وتقليص مساحة انتشاره، سائلين المولى جلت قدرته، أن يديم عليكم أفراحكم، ويمتعكم بموفور الصحة والعافية، ويجنبكم كل مكروه.

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