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الطقس: أجواء صافية والحرارة حول معدلها العام

الطقس: أجواء صافية والحرارة حول معدلها العام
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
قالت دائرة الأرصاد الجوية، إن الجو، اليوم الأربعاء، يكون غائماً جزئياً إلى صافٍ، ومعتدلاً في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة؛ لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وهذه الليلة، يكون الجو صافياَ بوجه عام بارداً نسبياً في المناطق الجبلية، ومعتدلاً في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وغداً الخميس، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف ومعتدلاً في معظم المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الجمعة، تتوقع الدائرة بأن يكون الجو صافياَ بوجه عام وحاراً نسبياً في المناطق الجبلية، حاراً في بقية المناطق، حيث يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة؛ لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم السبت المقبل، يكون الجو صافياَ بوجه عام وحاراً في المناطق الجبلية وشديد الحرارة  في بقية المناطق، حيث يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة؛ لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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