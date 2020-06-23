إذاعة إسرائيلية: عشرات الملايين من الدولارات القطرية دخلت قطاع غزة

في السياق، نقلت (القناة 13) الإسرائيلية عن دبلوماسيين غربيين، بأن الحكومة القطرية، أرسلت إلى إسرائيل عبر عدة قنوات خلال الأسبوعين الماضيين، بأنها لا تنوي الشهر المقبل استئناف تحويل الأموال إلى غزة "حتى تتضح الأمور" حول خطة ضم أجزاء من الضفة الغربية.





وأضاف: أن وزير الخارجية القطري، أوضح لمدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلية، يوفال روتم، أن على إسرائيل أن تعلم أن الضم له آثار على قطر، كما أن قطر لا تريد أن ينظر إليهم على أنهم يساعدون إسرائيل، ويحولون الأموال لغزة، بينما تقوم تل أبيب بضم مستوطنات الضفة الغربية.





ووفق القناة فإن هناك قلقاً في إسرائيل، من أن وقف تحويل الأموال القطرية إلى غزة، يمكن أن يؤدي إلى تصعيد حاد واستئناف إطلاق البالونات والصواريخ.

وكانت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، أفادت اليوم الثلاثاء، أن طائرة أقلعت من مطار بن غوريون للعاصمة القطرية الدوحة.وأوضحت الصحيفة بأنه "عند الظهر أقلعت طائرة (N467AM) من مطار بن غوريون إلى العاصمة القطرية الدوحة، الطائرة توقفت في الدوحة لمدة تقل عن ساعة، وهي الآن في طريق العودة لإسرائيل".وتساءلت الصحيفة: "هل يتعلق الأمر بمنحة قطر لـ 50 مليون دولار لغزة؟ سنعرف لاحقاً".وكان السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، أكد اليوم الثلاثاء، أن اللجنة وبالتعاون مع صندوق قطر للتنمية، ستبدأ عملية صرف المساعدات النقدية للأسر المتعففة في قطاع غزة مطلع الأسبوع المقبل.يذكر، أن المنحة القطرية، كانت تصرف في الأشهر الماضية، بالأيام الأوائل من كل شهر، بناءً على اتفاق برعاية الأمم المتحدة.