شؤون فلسطينية

تفاصيل حالة الطقس في فلسطين حتى يوم السبت

تفاصيل حالة الطقس في فلسطين حتى يوم السبت
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف ومعتدلاً في معظم المناطق، حيث يطرأ انخفاض على درجات الحرارة؛ لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وليلة الأربعاء الخميس: يكون الجو صافياَ بوجه عام بارداً نسبياً في المناطق الجبلية، ومعتدلا في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

يوم الخميس، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف، ومعتدلاً في معظم المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة؛ لتبقى حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما يوم الجمعة، يكون الجو صافياَ بوجه عام وحاراً نسبياً في المناطق الجبلية حاراً في بقية المناطق، حيث يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة؛ لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم السبت، يكون الجو صافياَ بوجه عام، وحاراً في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق، حيث يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة؛ لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

المدينـة اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

 المدينـة اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 27-15 27-15 29-17 بيت لحم 27-15 27-15 29-17
رام الله والبيرة 26-14 26-14 28-16 طولكرم 28-18 28-20 30-20
نابلس 28-16 28-16 30-18 قلقيلية 28-18 28-20 30-20
جنين 30-18 30-18 32-20 سلفيت 27-15 27-15 29-17
طوباس 30-18 30-18 32-20 روابي 28-16 28-16 30-18
الخليل 26-14 26-14 28-16 غزه 27-20 27-22 29-22
أريحا 37-22 37-22 39-24 خانيونس 27-20 27-22 29-22
الأغوار الشمالية 35-20 35-20 36-22 رفح 28-18 28-20 30-20

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