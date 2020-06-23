محافظ بيت لحم يُغلق مخيم العزة بسبب تزايد الإصابات بفيروس (كورونا)





وأضاف: يستثنى من ذلك المخابز ومحلات الخضروات والفواكه والبقالة، والخدمات الصحية.





رام الله - دنيا الوطنقرر محافظ بيت لحم، كامل حميد، مساء اليوم الثلاثاء، إغلاق مخيم العزة، ونشر الحواجز الأمنية، التي تضمن تطبيق ذلك، جراء ظهور عدد كبير من الإصابات بفيروس (كورونا).وقال حميد: إن الإغلاق، يشمل المساجد والمؤسسات، إضافة لمنع الدخول للمخيم أو الخروج منه، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).