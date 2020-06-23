محافظ بيت لحم يُغلق مخيم العزة بسبب تزايد الإصابات بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
قرر محافظ بيت لحم، كامل حميد، مساء اليوم الثلاثاء، إغلاق مخيم العزة، ونشر الحواجز الأمنية، التي تضمن تطبيق ذلك، جراء ظهور عدد كبير من الإصابات بفيروس (كورونا).
وقال حميد: إن الإغلاق، يشمل المساجد والمؤسسات، إضافة لمنع الدخول للمخيم أو الخروج منه، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
قرر محافظ بيت لحم، كامل حميد، مساء اليوم الثلاثاء، إغلاق مخيم العزة، ونشر الحواجز الأمنية، التي تضمن تطبيق ذلك، جراء ظهور عدد كبير من الإصابات بفيروس (كورونا).
وقال حميد: إن الإغلاق، يشمل المساجد والمؤسسات، إضافة لمنع الدخول للمخيم أو الخروج منه، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
وأضاف: يستثنى من ذلك المخابز ومحلات الخضروات والفواكه والبقالة، والخدمات الصحية.
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