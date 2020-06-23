وزيرة الصحة: 21 مصاباً بفيروس (كورونا) من الطواقم الطبية وسأزور الخليل الأربعاء





وقالت وزيرة الصحة: إن عدد المصابين من الطواقم الطبية في فلسطين بلغ 21 مصاباً، منهم طبيب وممرضة تم تشخيص إصابتهم اليوم.



من جهة أخرى، أفادت الوزارة، أنه تم إجراء 2472 فحصاً لعينات مشتبه بإصابتها خلال الـ 24 ساعة الماضية، وكانت نتائجها سلبية باستثناء الحالات التي تم الإعلان عن إصابتها اليوم.



وأضافت: تم سحب حوالي 2500 عينة لفحصها من مخالطي المصابين، اليوم، من مختلف المحافظات، وستصدر نتائجها خلال الساعات المقبلة.



وارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس (كورونا) منذ صباح اليوم إلى 179 إصابة، بينما حصيلة الإصابات الإجمالية، ارتفع إلى 1375، وفق آخر إحصائية لوزارة الصحة.



رام الله - دنيا الوطنقالت وزيرة الصحة، د. مي الكيلة، في وقت متأخر من مساء اليوم الثلاثاء: إنها ستكون يوم الأربعاء في محافظة الخليل.وأضافت في تصريح نقلته صفحة الوزارة على (فيسبوك): أنها ستطلع على الوضع الصحي في المحافظة، في ظل جائحة (كورونا) وتسجيل أعداد متزايدة من الإصابات.