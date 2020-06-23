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مصر تسجل 1332 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) و87 وفاة

مصر تسجل 1332 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) و87 وفاة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
سجلت مصر اليوم الثلاثاء، 1332 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19)، بالإضافة إلى 87 حالة وفاة.

وقالت وزارة الصحة والسكان: إن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس (كورونا) (كوفيد-19)، ارتفع ليصبح 17022 حالة.

ولفتت الوزارة وفق تصريح لها عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، إلى وفاة 87 حالة جديدة بالفيروس، ليرتفع عدد الوفيات 2365 حالة.

وأعلنت الوزارة عن خروج 402 من المصابين بفيروس (كورونا) من مستشفيات العزل والحجر الصحي، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 15535 حالة حتى اليوم.

وقررت مصر اليوم الثلاثاء، تخفيف القيود التي اتخذتها خلال الأشهر الماضية، المتعلقة بفيروس (كورونا) وذلك اعتباراً من السبت المقبل.

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