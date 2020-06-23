"الشخصيات المستقلة" تبحث مع الجهاد الإسلامي سبُل مواجهة خطة الضم



وأطلع خالد البطش، عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، وفد الشخصيات المستقلة على برنامج القوي السياسية وخططها الوطنية من أجل مواجهة والتصدي لها على الأرض بكل أدوات النضال الممكنة السياسية وغيرها وعلى كافة الجبهات.





وأجمع الطرفان على ضرورة دفع عجلة المصالحة واستعادة الوحدة الوطنية لمواجهة كافة التحديات والمؤامرات التي تعصف بالقضية، وفق بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه.



وبحث اللقاء المعيقات التي تحول دون تطبيق اتفاق المصالحة وتفعيل اللجان المنبثقة عن الاتفاقيات التي وقعت عليها كافة الفصائل والقوي السياسية المشاركة في حوار المصالحة بالقاهرة.









وشدد الطرفان على أولوية و أهمية انعقاد الإطار القيادي لمنظمة التحرير الفلسطينية لإعادة ترتيب البيت الفلسطيني، والتوافق على برنامج وطني شامل لإدارة الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي وصد كافة المؤامرات الصهيو- أمريكية.

رام الله - دنيا الوطنعقد وفدٌ من قيادة تجمع الشخصيات المستقلة لقاءً تشاورياً مع قيادة حركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة، لبحث القضايا التي تشغل الساحة الفلسطينية، سيما "خطة الضم" وسبل مواجهتها والتصدي لها.