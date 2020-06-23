دولي

روحاني: طلب أمريكا إجراء محادثات مع إيران "كذبة"

روحاني: طلب أمريكا إجراء محادثات مع إيران "كذبة"
الرئيس الإيراني حسن روحاني
رام الله - دنيا الوطن
وصف الرئيس الإيراني حسن روحاني، طلب الولايات المتحدة إجراء محادثات مع بلاده، بأنه "كذبة".

جاء ذلك في تصريحات بثها التلفزيون الرسمي يوم الثلاثاء، وفق ما نقلت وكالة أنباء (رويترز).

وأضاف روحاني: "يقولون إننا مستعدون للتفاوض يقولون شيئا غريبا. ما الذي يعنيه إننا مستعدون للتفاوض؟ من الذي ترك طاولة المفاوضات؟ من الذي دمر طاولة المفاوضات؟ من الذي أشعل النار في قاعة المفاوضات؟ كانوا هم".

يشار إلى أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب حث إيران في تغريدة له عبر (تويتر)، على إبرام اتفاق مع الولايات المتحدة.

أخبار ذات صلة

تركيا تشن هجوماً حاداً على الرئيس الفرنسي

تركيا تشن هجوماً حاداً على الرئيس الفرنسي

بالفيديو: رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يزور قيادة المنطقة الشمالية

بالفيديو: رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يزور قيادة المنطقة الشمالية

اهتزاز المباني وهروع السكان إلى الشوارع بزلزال قوي يضرب المكسيك

اهتزاز المباني وهروع السكان إلى الشوارع بزلزال قوي يضرب المكسيك

تسجيل 171 حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) في بريطانيا

تسجيل 171 حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) في بريطانيا

الصحة الإسرائيلية: تسجيل 459 إصابة بـ(كورونا) خلال 24 ساعة

الصحة الإسرائيلية: تسجيل 459 إصابة بـ(كورونا) خلال 24 ساعة

غانتس: أسعى لتفادي أن تصبح إسرائيل &#34;ثنائية القومية&#34; ولن ننتظر الفلسطينيين طويلاً

غانتس: أسعى لتفادي أن تصبح إسرائيل "ثنائية القومية" ولن ننتظر الفلسطينيين طويلاً

صحيفة إسرائيلية: طائرة أقلعت من مطار بن غوريون للعاصمة القطرية

صحيفة إسرائيلية: طائرة أقلعت من مطار بن غوريون للعاصمة القطرية

أمريكا تعتزم إجراء المزيد من محادثات الحد من التسلح النووي مع روسيا

أمريكا تعتزم إجراء المزيد من محادثات الحد من التسلح النووي مع روسيا

التعليقات

الدنيا حكايات

وزير فلسطيني عاطل عن العمل

وزير فلسطيني عاطل عن العمل

شؤون فلسطينية

دائرة شؤون المفاوضات تُطالب بفتح تحقيق دولي بجريمة إعدام الشهيد عريقات

دائرة شؤون المفاوضات تُطالب بفتح تحقيق دولي بجريمة إعدام الشهيد عريقات

&#34;الخارجية&#34;: جريمة إعدام الشاب عريقات يجب ألا تمر دون عقاب

"الخارجية": جريمة إعدام الشاب عريقات يجب ألا تمر دون عقاب

محافظ بيت لحم يُغلق مخيم العزة بسبب تزايد الإصابات بفيروس (كورونا)

محافظ بيت لحم يُغلق مخيم العزة بسبب تزايد الإصابات بفيروس (كورونا)

وزيرة الصحة: 21 مصاباً بفيروس (كورونا) من الطواقم الطبية وسأزور الخليل الأربعاء

وزيرة الصحة: 21 مصاباً بفيروس (كورونا) من الطواقم الطبية وسأزور الخليل الأربعاء

&#34;الشخصيات المستقلة&#34; تبحث مع الجهاد الإسلامي سبُل مواجهة خطة الضم

"الشخصيات المستقلة" تبحث مع الجهاد الإسلامي سبُل مواجهة خطة الضم

عريقات يُحمل نتنياهو المسؤولية الكاملة عن إعدام شهيد حاجز &#34;الكونتينر&#34;

عريقات يُحمل نتنياهو المسؤولية الكاملة عن إعدام شهيد حاجز "الكونتينر"

وزيرة المواصلات الإسرائيلية تُصدر قراراً تمهيداً لتنفيذ خطة الضم

وزيرة المواصلات الإسرائيلية تُصدر قراراً تمهيداً لتنفيذ خطة الضم

محافظة سلفيت تُصدر تعميماً بشأن مخالطي عريس &#34;مردا&#34;

محافظة سلفيت تُصدر تعميماً بشأن مخالطي عريس "مردا"

منوعات

هجوم على ابنة عمرو دياب بسبب صور جريئة.. &#34;أنتي مسلمة&#34;

هجوم على ابنة عمرو دياب بسبب صور جريئة.. "أنتي مسلمة"

جودي أيمن زيدان نسخة من والدتها نورمان أسعد في أحدث صورة لها

جودي أيمن زيدان نسخة من والدتها نورمان أسعد في أحدث صورة لها

صورة لابنة جورج وسوف تنفي هذه الشائعة المتداولة

صورة لابنة جورج وسوف تنفي هذه الشائعة المتداولة

محمود سعد يكشف سراً عن أم كلثوم.. بماذا ضحت لأجل صوتها؟

محمود سعد يكشف سراً عن أم كلثوم.. بماذا ضحت لأجل صوتها؟

بعد تخطيها الـ90 من عمرها.. أنطوانيت نجيب تفاجئ جمهورها بهذه الإطلالة

بعد تخطيها الـ90 من عمرها.. أنطوانيت نجيب تفاجئ جمهورها بهذه الإطلالة

فنانة مصرية تفاجئ جمهورها بهذا القرار

فنانة مصرية تفاجئ جمهورها بهذا القرار

لم يسقط.. أوس أوس يكشف تفاصيل وفاة طفله الرضيع

لم يسقط.. أوس أوس يكشف تفاصيل وفاة طفله الرضيع

شاهد ماحدث لممثل أمريكي على المسرح بسبب (كورونا)

شاهد ماحدث لممثل أمريكي على المسرح بسبب (كورونا)

تعليق صادم لشمس الكويتية حول والدها

تعليق صادم لشمس الكويتية حول والدها

الصحة المصرية تُفجر مفاجأة حول الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

الصحة المصرية تُفجر مفاجأة حول الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

عربي

مصر تسجل 1332 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) و87 وفاة

مصر تسجل 1332 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) و87 وفاة

وزراء الخارجية العرب يطالبون بسحب القوات الأجنبية الموجودة في ليبيا

وزراء الخارجية العرب يطالبون بسحب القوات الأجنبية الموجودة في ليبيا

سلطنة عُمان تقرر إعادة فتح المراكز التجارية وبعض الأنشطة الأربعاء

سلطنة عُمان تقرر إعادة فتح المراكز التجارية وبعض الأنشطة الأربعاء

مصر: قرار بإلغاء حظر التجول الكامل اعتباراً من السبت المقبل

مصر: قرار بإلغاء حظر التجول الكامل اعتباراً من السبت المقبل