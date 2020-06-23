روحاني: طلب أمريكا إجراء محادثات مع إيران "كذبة"

الرئيس الإيراني حسن روحاني

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رام الله - دنيا الوطن

وصف الرئيس الإيراني حسن روحاني، طلب الولايات المتحدة إجراء محادثات مع بلاده، بأنه "كذبة".



جاء ذلك في تصريحات بثها التلفزيون الرسمي يوم الثلاثاء، وفق ما نقلت وكالة أنباء (رويترز).



وأضاف روحاني: "يقولون إننا مستعدون للتفاوض يقولون شيئا غريبا. ما الذي يعنيه إننا مستعدون للتفاوض؟ من الذي ترك طاولة المفاوضات؟ من الذي دمر طاولة المفاوضات؟ من الذي أشعل النار في قاعة المفاوضات؟ كانوا هم".



يشار إلى أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب حث إيران في تغريدة له عبر (تويتر)، على إبرام اتفاق مع الولايات المتحدة.