عريقات يُحمل نتنياهو المسؤولية الكاملة عن إعدام شهيد حاجز "الكونتينر"

الشهيد أحمد عريقات

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رام الله - دنيا الوطن

حمّل أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، المسؤولية الكاملة عن إعدام جنود الاحتلال، للشهيد أحمد عريقات، على حاجز "الكونتينر".



وقال عريقات، مساء اليوم الثلاثاء: إن نتنياهو يجب أن يمثل أمام الجنائية الدولية، فقد أعدم جنوده الشهيد عريقات بدم بارد، تماماً كما أعدموا الشهيد إياد الحلاق، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



واستشهد الشاب عريقات، بعد أن أطلق جنود الاحتلال النار عليه عند حاجز "الكونتينر"، بزعم محاولة تنفيذ عملية دهس.