تركيا تشن هجوماً حاداً على الرئيس الفرنسي

شنت تركيا اليوم الثلاثاء، هجوماً حاداً على الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، على خلفية تصريحات له يوم أمس الإثنين.





وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، هامي أكسوي: إن تصنيف ماكرون لدعم بلادنا لحكومة شرعية في ليبيا بموجب قرارات الأمم المتحدة وبناء على طلبها بأنه لعبة خطيرة لا يمكن تفسيره إلا بأنه "كسوف للعقل".



وقال في إشارة إلى الجهود الدولية لإنهاء القتال في كانون الثاني/يناير: إن "المشاكل الحالية في ليبيا سببها هجمات الانقلابي حفتر الذي يدعمه (ماكرون) وهو جنرال حرب رفض اتفاقات وقف اطلاق النار في موسكو وبرلين"، وفق ما نقلت وكالة أنباء (رويترز).





واتهم الرئيس الفرنسي تركيا بأنها تدير "لعبة خطيرة" في ليبيا، معبرا عن دعمه لتصريحات للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي ألمح إلى إمكانية تدخل عسكري لبلاده في ليبيا.





رام الله - دنيا الوطن