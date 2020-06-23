وزيرة المواصلات الإسرائيلية تُصدر قراراً تمهيداً لتنفيذ خطة الضم

أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

أصدرت وزيرة المواصلات الإسرائيلية، ميري ريغف، اليوم الثلاثاء، قراراً بتوسيع أحد الطرق المؤدية إلى غور الأردن، تمهيداً لتنفيذ خطة الضم.



ووفق موقع (كيباه) الإسرائيلي، فإن الوزيرة الإسرائيلية، أصدرت قراراً بتوسيع طريق مؤدٍ إلى غور الأردن، ليصبح ذي مسارين بدلاً من مسار واحد، مضيفاً: أن هذه الخطوة تأتي "تمهيداً لتنفيذ خطة الضم في منطقة غور الأردن".



ومن المقرر، أن تنفذ الحكومة الإسرائيلية الجديدة، قرار ضم أراض من الضفة الغربية في الأول من تموز/ يوليو المقبل.



وقال نتنياهو في تصريحات سابقة: إنه سيضم منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت، بالإضافة إلى المستوطنات.



وكان عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح)، حسين الشيخ وجه تهديداً جديداً، بشأن مستقبل الضفة الغربية، حال تم تنفيذ خطوة ضم أراضٍ.



وقال الشيخ في تصريحات لشبكة (كان) الإسرائيلية: إنه إذا أصرت إسرائيل على ضم الأراضي، وتم تطبيق هذه الخطوة، لن تكون هناك سلطة فلسطينية.



وأضاف: في هذه الحالة على نتنياهو، أن يتحمل كل مسؤوليات الضفة، بما في ذلك الأمن والتعليم والصحة والصرف الصحي، وهذا هو قرار نهائي عند القيادة الفلسطينية.