محافظة سلفيت تُصدر تعميماً بشأن مخالطي عريس "مردا"
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت محافظة سلفيت، مساء اليوم الثلاثاء، تعميماً "مهماً" بشأن مخالطي عريس "مردا".
وقالت في التعميم الذي نشرته عبر صفحتها على (فيسبوك): "حفاظاً على صحتكم وسلامتكم من فيروس (كورونا) وبناءً على توصيات وزارة الصحة الفلسطينية، نهيب بكل من خالط عريس (مردا) الالتزام بالحجر المنزلي لمدة 14 يوماً، وعدم المخالطة.
وأضافت: في حال ظهور أية أعراض، عليكم الاتصال فوراً بكوادر الطب الوقائي، علماً بأن طواقم الصحة والطب الوقائي، لا تزال تقوم بواجبها من خلال أخذ العينات، وفحصها، حسب الأصول.
أصدرت محافظة سلفيت، مساء اليوم الثلاثاء، تعميماً "مهماً" بشأن مخالطي عريس "مردا".
وقالت في التعميم الذي نشرته عبر صفحتها على (فيسبوك): "حفاظاً على صحتكم وسلامتكم من فيروس (كورونا) وبناءً على توصيات وزارة الصحة الفلسطينية، نهيب بكل من خالط عريس (مردا) الالتزام بالحجر المنزلي لمدة 14 يوماً، وعدم المخالطة.
وأضافت: في حال ظهور أية أعراض، عليكم الاتصال فوراً بكوادر الطب الوقائي، علماً بأن طواقم الصحة والطب الوقائي، لا تزال تقوم بواجبها من خلال أخذ العينات، وفحصها، حسب الأصول.
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