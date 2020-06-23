محافظة سلفيت تُصدر تعميماً بشأن مخالطي عريس "مردا"



وأضافت: في حال ظهور أية أعراض، عليكم الاتصال فوراً بكوادر الطب الوقائي، علماً بأن طواقم الصحة والطب الوقائي، لا تزال تقوم بواجبها من خلال أخذ العينات، وفحصها، حسب الأصول.



رام الله - دنيا الوطنأصدرت محافظة سلفيت، مساء اليوم الثلاثاء، تعميماً "مهماً" بشأن مخالطي عريس "مردا".وقالت في التعميم الذي نشرته عبر صفحتها على (فيسبوك): "حفاظاً على صحتكم وسلامتكم من فيروس (كورونا) وبناءً على توصيات وزارة الصحة الفلسطينية، نهيب بكل من خالط عريس (مردا) الالتزام بالحجر المنزلي لمدة 14 يوماً، وعدم المخالطة.