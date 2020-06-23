إسرائيل تقصف مدينتين سوريتين بعد وصول شحنة أسلحة إيرانية

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا) مساء اليوم الثلاثاء، بأن الدفاعات الجوية، تصدت مساء اليوم لـ "عدوان" في أجواء تل الصحن بريف السويداء، وكباجب بريف دير الزور.



في السياق، أفادت قناة (العربية) بأن أربع طائرات إسرائيلية، شاركت بقصف مواقع في السويداء السورية، مشيرة إلى أن قصف إسرائيل، جاء بعد وصول شحنة أسلحة إيرانية لسوريا.



وأضافت: أن شحنة الأسلحة الإيرانية، وصلت "السويداء" صباحاً، مشيرة إلى أن غارات إسرائيلية أخرى، استهدفت مواقع بـ "دير الزور".



ورجحت القناة وقوع قتلى جراء غارات إسرائيل في سوريا، مشيرة إلى أن دفاعات جوية، اعترضت عدة صواريخ إسرائيلية.