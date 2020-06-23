حماس: دماء الشهيد أحمد عريقات وقود للمقاومة التي ستبقى بالمرصاد للاحتلال

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رام الله - دنيا الوطن

نعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الشهيد أحمد مصطفى عريقات (26 عاماً) من بلدة أبو أديس شرق القدس المحتلة، والذي استشهد في جريمة نفذها جنود الاحتلال في يوم زفاف شقيقته، لتتحول أفراح عائلته إلى أحزان.



وتقدمت الحركة بالتعزية من عائلة الشهيد، مؤكدة على أن دماء الشهيد أحمد، الذي تركه جنود الاحتلال ينزف أمام عدسات الكاميرات، هي وقود للمقاومة التي ستظل دائما بالمرصاد لهذا الاحتلال، بحسب ما جاء على موقع (حرية نيوز).



وقالت: "إن محاولة الاحتلال، كسر إرادة شعبنا عبر القتل والإجرام، ستفشل، وإن خيار المقاومة هو الطريق الوحيد القادر على ردع الاحتلال عن جرائمه وعدوانه على حقوق شعبنا ودماء أبنائه الطاهرة".



وأضافت الحركة: "إن إعلان شعبنا في الضفة والقدس الغضب على الاحتلال، وتصعيد المواجهة رداً على هذه الجريمة الجبانة، هو تأكيد واضح على حتمية المواجهة الميدانية مع الاحتلال؛ لإفشال مشاريع الضم والتهويد لأرضنا ومقدساتنا، ونهيب بكل جماهير شعبنا للمشاركة الفاعلة في أيام الغضب والمواجهة".