نقيب الأطباء: عدد الحالات المصابة بفيروس (كورونا) أكبر من المُعلن والأعداد مرشحة للزيادة





وأضاف صبحة، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": "الحالات التي نكتشفها ليست الحقيقة، حيث إنه كلما أُجريت فحوصات تكتشف حالات أكثر وهذا الأمر عالمي".





وتابع صبحة: "هذا الفيروس شبيه بالانفلونزا، عدواه ستصل كل الشعوب، والآن عادت إلى الواجهة نظرية أن هذا الفيروس تعرض لتغيرات وتدخلات بشرية، خاصة أنه من غير السهل تغييره لذاته بهذه السرعة".





وأشار إلى أن هذا الفيروس منذ سنوات، وهو ينتقل بين الخفافيش؛ لكن قدرته على الانتقال للإنسان والتكاثر بخلايا الرئتين في الإنسان والانتقال من إنسان لإنسان فهذا التطور يحتاج إلى 800 ألف سنة، وليس بـ 17 سنة من الـ 2002 حتى اليوم.





وأكمل: "80% من المصابين يصابون بالعدوى، ولا تظهر عليهم الأعراض، و15% يحتاجون لعلاج عادي، وما تبقى يكون من كبار السن، وهو بحاجة إلى علاج، وأؤكد أنه ليس كل مصاب ناقل".





وأشار إلى أنه من المتوقع زيادة أعداد الحالات المصابة بفيروس (كورونا) في فلسطين والعالم، مشيراً إلى أن الأمر بحاجة إلى قرارات صارمة وحازمة لمواجهة الفيروس.

خاص دنيا الوطنقال نقيب الأطباء الفلسطينين، شوقي صبحة: إن عدد الحالات المصابة بفيروس (كورونا) المستجد في فلسطين أكبر من المُعلن عنه، متوقعاً زيادة أعداد المصابين بالفيروس خلال الفترة المقبلة.