رئيس الوزراء يُقرر إلغاء جميع حفلات الأعراس بجميع المحافظات

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

أصدر رئيس الوزراء، د. محمد اشتية قراراً، يقضي بإلغاء جميع حفلات الأعراس بجميع المحافظات، بسبب تزايد الإصابات.



وقالت محافظة سلفيت، عبر حسابها على (فيسبوك): إنه "بناءً على تعليمات رئيس مجلس الوزراء، يتم إلغاء جميع حفلات الأعراس في جميع المحافظات، بسبب تزايد أعداد الحالات المصابة".



وارتفعت حصيلة الإصابات منذ صباح اليوم إلى 179 إصابة، بينما حصيلة الإصابات الإجمالية ترتفع إلى 1375، وفق آخر إحصائية لوزيرة الصحة د. مي الكيلة.