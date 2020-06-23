وزراء الخارجية العرب يطالبون بسحب القوات الأجنبية الموجودة في ليبيا

قوات مسلحة في ليبيا

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رام الله - دنيا الوطن

طالبت جامعة الدول العربية اليوم الثلاثاء، بسحب القوات الأجنبية الموجودة في ليبيا وداخل المياه الإقليمية الليبية.



جاء ذلك في بيان لها، عقب اجتماع لوزراء الخارجية العرب في العاصمة المصرية القاهرة، لبحث الأوضاع في ليبيا، بناءً على طلب من مصر.



ووفق البيان، فقد رحب وزراء الخارجية العرب، بالمبادرات الدولية وجهود دول الجوار الرامية إلى وقف العمليات العسكرية في ليبيا.



وشدد البيان على ضرورة الحل السياسي الشامل للأزمة الليبية وعلى التنفيذ الكامل لاتفاق "الصخيرات".



وكان الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، قال في بيان: إن "ليبيا تمر بمنعطف خطير للغاية في مسار الصراع الذي يمزق هذا البلد العربي الهام".