فتح بغزة تدعو للانخراط بالحملة الوطنية لمواجهة مشروع الضم الاستعماري

دعت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) بغزة اليوم الثلاثاء، تدعو للانخراط في الحملة الوطنية لمواجهة مشروع الضم الاستعماري.



وحضر الاجتماع أعضاء الهيئة القيادية العليا، جمال عبيد، نبيل الصفدي، عبد الحق شحادة، وسلمي الخوالدة بالاضافة إلى أمين سر المكتب الحركي المركزي المنتخب، سوراج اللوح والأعضاء وبحضور وليد السمري أمين السر السابق ومؤسس المكتب.



كما جرى خلال الاجتماع توزيع المهام التنظيمية والتأسيس لانطلاقة حقيقية جديدة ترتقي لمستوي تطلعات هذه الشريحة الطاهرة المناضلة من أبناء شعبنا.



و من جانبه أكد عبيد علي ضرورة استكمال عملية البناء الحركي على أسس وقواعد ديمقراطية حقيقية تفسح المجال أمام ضخ دماء جديدة، مشيداً بدور القيادي وليد السمري أمين السر السابق ودورة الخلاق والمبدع وعطائه المستمر من أجل خدمة هذه الشريحة الهامة.



وأكد على وقوف الحركة بالمحافظات الجنوبية بكل أطرها ومؤسساتها خلف القيادة الفلسطينية وفي طليعتها الرئيس القائد العام محمود عباس من أجل إسقاط (صفقة القرن) ومخطط الضم (الصهيوني).



أكد على أن حالة الوعي الحركي لدى أبناء الحركة قادرة على وأد الهجمة الإعلامية المنظمة التي تستهدف الحركة وقيادتها من خلال صفحات مشبوهة ومأجورة تبث الأخبار الكاذبة والفبركات الإعلامية والتي يقف خلفها حفنة من العملاء من مخلفات الطابور الخامس.



وأشاد عبيد بحالة الانضباط الحركي التي تشهدها المحافظات الجنوبية و سرعتها في التعاطي بمسؤولية وطنية عالية مع كل الأحداث و المتغيرات بفعل المتابعة المستمرة والتوجيهات الدائمة للقائد أحمد حلس أبو ماهر المفوض العام للتعبئة والتنظيم المحافظات الجنوبية.



جاء ذلك خلال اجتماع عقدته مفوضية الاتحادات والنقابات العمالية اليوم الثلاثاء، للمكتب الحركي المركزي للجرحى المنتخب.وجرى خلال الاجتماع اطلاع الحضور علي آخر المستجدات السياسية والجهود التي تبذلها الحركة و القيادة الفلسطينية للتصدي لـ (صفقة القرن) ومشروع الضم و سبل الانخراط في الحملة الوطنية المناهضة لمواجهة مخطط الضم الاستعماري التي ستنطلق غداً الأربعاء.