عاجل

  • محافظة سلفيت: إلغاء جميع حفلات الأعراس بجميع المحافظات بناءً على تعليمات رئيس الوزراء

  • (سانا): الدفاعات الجوية للجيش السوري تتصدى لـ "عدوان" في أجواء مدينتي السويداء ودير الزور

شؤون فلسطينية

المالكي: وكالة (أونروا) عامل استقرار في الإقليم

المالكي: وكالة (أونروا) عامل استقرار في الإقليم
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
شارك الدكتور رياض المالكي، وزير الخارجية والمغتربين، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في المؤتمر الوزاري لدعم (أونروا) المنعقد تحت عنوان "أونروا عالم مليء بالتحديات-حشد العمل الجماعي" من خلال تقنية الفيديو كونفرنس.

وقد عقد المؤتمر بناء على دعوة من المملكة الأردنية الهاشمية بحضور وزير الخارجية الأردني ايمن الصفدي وبالشراكة مع مملكة السويد بحضور وزير التعاون السويدي بيتر اريكسون، وحضور أكثر من 51 دولة ومنظمة دولية. 

وأكد الوزير المالكي على أهمية عمل (أونروا) في حماية حقوق اللاجئين ومساهمتها في الامن الإنساني، باعتبارها عامل مستقر في الإقليم ومنطقة الشرق الأوسط.

وأشار إلى لأن الحضور الدولي في هذا المؤتمر يؤكد على التزام المجتمع الدولي في انهاء معاناة اللاجئين الفلسطينيين استنادا الى قرارات الأمم المتحدة وعلى راسها قرار 194 الذي يؤكد على حق العودة للاجئين والتعويض.

وأشار إلى أن خطط الضم للحكومة الاسرائيلية، يجب ردعها كغيرها من الممارسات غير الشرعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني واللاجئين. 

وشدد على ضرورة تقديم الدعم لـ (أونروا) للقيام بولايتها في كافة اماكن عملها واهمية ما تقدمه من خدمات لأبناء شعبنا، لافتا إلى أن الدعم السياسي والمادي للأونروا هو اساسي لاستدامة والحفاظ على (أونروا) بما يحافظ ويدعم اللاجئين الفلسطينيين، وسيعمل على سد الفجوة في تمويل (أونروا)، وهي رسالة من المجتمع الدولي بأنه لم يتخلى عن (أونروا) ولن يتخلى عن الشعب الفلسطيني، وانه لم يتراجع عن التزاماته في ايجاد الحل العادل للقضية الفلسطينية وقضية اللاجئين.

أخبار ذات صلة

فتح بغزة تدعو للانخراط بالحملة الوطنية لمواجهة مشروع الضم الاستعماري

فتح بغزة تدعو للانخراط بالحملة الوطنية لمواجهة مشروع الضم الاستعماري

وزير في لوكسمبورغ: &#34;الضم&#34; يجعل من المستحيل إيجاد حل دائم وعادل لقضية اللاجئين

وزير في لوكسمبورغ: "الضم" يجعل من المستحيل إيجاد حل دائم وعادل لقضية اللاجئين

خضر عدنان: الأوْلى فلسطينياً التفكير والعمل كيف نزيل حاجز &#34;القتل والإرهاب&#34;

خضر عدنان: الأوْلى فلسطينياً التفكير والعمل كيف نزيل حاجز "القتل والإرهاب"

أبو هولي يطالب مؤتمر التعهدات للدول المانحة بتمويل إضافي لـ (أونروا)

أبو هولي يطالب مؤتمر التعهدات للدول المانحة بتمويل إضافي لـ (أونروا)

الرئيس عباس يهاتف رئيس بلدية تفوح مطمئناً على أوضاع المواطنين

الرئيس عباس يهاتف رئيس بلدية تفوح مطمئناً على أوضاع المواطنين

الرئيس عباس يوجه مطالبة لأهالي محافظة الخليل بشأن فيروس (كورونا)

الرئيس عباس يوجه مطالبة لأهالي محافظة الخليل بشأن فيروس (كورونا)

إصابة شبان بحالات اختناق خلال مواجهات مع الاحتلال ببلدة أبو ديس

إصابة شبان بحالات اختناق خلال مواجهات مع الاحتلال ببلدة أبو ديس

عشراوي: إعدام الشاب أحمد عريقات جريمة حرب وانتهاك مباشر للقوانين الدولية

عشراوي: إعدام الشاب أحمد عريقات جريمة حرب وانتهاك مباشر للقوانين الدولية

التعليقات

الدنيا حكايات

وزير فلسطيني عاطل عن العمل

وزير فلسطيني عاطل عن العمل

شؤون فلسطينية

فتح بغزة تدعو للانخراط بالحملة الوطنية لمواجهة مشروع الضم الاستعماري

فتح بغزة تدعو للانخراط بالحملة الوطنية لمواجهة مشروع الضم الاستعماري

وزير في لوكسمبورغ: &#34;الضم&#34; يجعل من المستحيل إيجاد حل دائم وعادل لقضية اللاجئين

وزير في لوكسمبورغ: "الضم" يجعل من المستحيل إيجاد حل دائم وعادل لقضية اللاجئين

خضر عدنان: الأوْلى فلسطينياً التفكير والعمل كيف نزيل حاجز &#34;القتل والإرهاب&#34;

خضر عدنان: الأوْلى فلسطينياً التفكير والعمل كيف نزيل حاجز "القتل والإرهاب"

أبو هولي يطالب مؤتمر التعهدات للدول المانحة بتمويل إضافي لـ (أونروا)

أبو هولي يطالب مؤتمر التعهدات للدول المانحة بتمويل إضافي لـ (أونروا)

الرئيس عباس يهاتف رئيس بلدية تفوح مطمئناً على أوضاع المواطنين

الرئيس عباس يهاتف رئيس بلدية تفوح مطمئناً على أوضاع المواطنين

إصابة شبان بحالات اختناق خلال مواجهات مع الاحتلال ببلدة أبو ديس

إصابة شبان بحالات اختناق خلال مواجهات مع الاحتلال ببلدة أبو ديس

عشراوي: إعدام الشاب أحمد عريقات جريمة حرب وانتهاك مباشر للقوانين الدولية

عشراوي: إعدام الشاب أحمد عريقات جريمة حرب وانتهاك مباشر للقوانين الدولية

بالفيديو: مستوطنون يغلقون الطريق الواصل بين نابلس وجنين

بالفيديو: مستوطنون يغلقون الطريق الواصل بين نابلس وجنين

منوعات

هجوم على ابنة عمرو دياب بسبب صور جريئة.. &#34;أنتي مسلمة&#34;

هجوم على ابنة عمرو دياب بسبب صور جريئة.. "أنتي مسلمة"

جودي أيمن زيدان نسخة من والدتها نورمان أسعد في أحدث صورة لها

جودي أيمن زيدان نسخة من والدتها نورمان أسعد في أحدث صورة لها

صورة لابنة جورج وسوف تنفي هذه الشائعة المتداولة

صورة لابنة جورج وسوف تنفي هذه الشائعة المتداولة

محمود سعد يكشف سراً عن أم كلثوم.. بماذا ضحت لأجل صوتها؟

محمود سعد يكشف سراً عن أم كلثوم.. بماذا ضحت لأجل صوتها؟

بعد تخطيها الـ90 من عمرها.. أنطوانيت نجيب تفاجئ جمهورها بهذه الإطلالة

بعد تخطيها الـ90 من عمرها.. أنطوانيت نجيب تفاجئ جمهورها بهذه الإطلالة

فنانة مصرية تفاجئ جمهورها بهذا القرار

فنانة مصرية تفاجئ جمهورها بهذا القرار

لم يسقط.. أوس أوس يكشف تفاصيل وفاة طفله الرضيع

لم يسقط.. أوس أوس يكشف تفاصيل وفاة طفله الرضيع

شاهد ماحدث لممثل أمريكي على المسرح بسبب (كورونا)

شاهد ماحدث لممثل أمريكي على المسرح بسبب (كورونا)

تعليق صادم لشمس الكويتية حول والدها

تعليق صادم لشمس الكويتية حول والدها

الصحة المصرية تُفجر مفاجأة حول الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

الصحة المصرية تُفجر مفاجأة حول الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

عربي

وزراء الخارجية العرب يطالبون بسحب القوات الأجنبية الموجودة في ليبيا

وزراء الخارجية العرب يطالبون بسحب القوات الأجنبية الموجودة في ليبيا

سلطنة عُمان تقرر إعادة فتح المراكز التجارية وبعض الأنشطة الأربعاء

سلطنة عُمان تقرر إعادة فتح المراكز التجارية وبعض الأنشطة الأربعاء

مصر: قرار بإلغاء حظر التجول الكامل اعتباراً من السبت المقبل

مصر: قرار بإلغاء حظر التجول الكامل اعتباراً من السبت المقبل

مؤتمر برلين يُصدر بياناً حيال الأوضاع في سرت الليبية

مؤتمر برلين يُصدر بياناً حيال الأوضاع في سرت الليبية