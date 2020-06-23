المالكي: وكالة (أونروا) عامل استقرار في الإقليم





وقد عقد المؤتمر بناء على دعوة من المملكة الأردنية الهاشمية بحضور وزير الخارجية الأردني ايمن الصفدي وبالشراكة مع مملكة السويد بحضور وزير التعاون السويدي بيتر اريكسون، وحضور أكثر من 51 دولة ومنظمة دولية.





وأكد الوزير المالكي على أهمية عمل (أونروا) في حماية حقوق اللاجئين ومساهمتها في الامن الإنساني، باعتبارها عامل مستقر في الإقليم ومنطقة الشرق الأوسط.





وأشار إلى لأن الحضور الدولي في هذا المؤتمر يؤكد على التزام المجتمع الدولي في انهاء معاناة اللاجئين الفلسطينيين استنادا الى قرارات الأمم المتحدة وعلى راسها قرار 194 الذي يؤكد على حق العودة للاجئين والتعويض.





وأشار إلى أن خطط الضم للحكومة الاسرائيلية، يجب ردعها كغيرها من الممارسات غير الشرعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني واللاجئين.





وشدد على ضرورة تقديم الدعم لـ (أونروا) للقيام بولايتها في كافة اماكن عملها واهمية ما تقدمه من خدمات لأبناء شعبنا، لافتا إلى أن الدعم السياسي والمادي للأونروا هو اساسي لاستدامة والحفاظ على (أونروا) بما يحافظ ويدعم اللاجئين الفلسطينيين، وسيعمل على سد الفجوة في تمويل (أونروا)، وهي رسالة من المجتمع الدولي بأنه لم يتخلى عن (أونروا) ولن يتخلى عن الشعب الفلسطيني، وانه لم يتراجع عن التزاماته في ايجاد الحل العادل للقضية الفلسطينية وقضية اللاجئين.



رام الله - دنيا الوطنشارك الدكتور رياض المالكي، وزير الخارجية والمغتربين، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في المؤتمر الوزاري لدعم (أونروا) المنعقد تحت عنوان "أونروا عالم مليء بالتحديات-حشد العمل الجماعي" من خلال تقنية الفيديو كونفرنس.