دولي

بالفيديو: رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يزور قيادة المنطقة الشمالية

بالفيديو: رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يزور قيادة المنطقة الشمالية
رام الله - دنيا الوطن
زار رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، اليوم الثلاثاء، قيادة المنطقة الشمالية.

ووفق المتحدث باسم الجيش، فإن الزيارة جاءت وقت إجراء امتحان تحديد سقف الجاهزية للواء المدرعات، برفقة قائد المنطقة الشمالية، الميجر جنرال أمير برعم.

ويُجرى امتحان تحديد سقف الجاهزية في قاعدة التدريبات التابعة لقيادة المنطقة الشمالية (إلياكيم)، في هضبة الجولان، وهدفه فحص جاهزية القوات للقتال في لبنان.

ويشمل الامتحان مختلف السيناريوهات، والتحديات المتنوعة، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

وأوضح كوخافي أنه تم إعداد تمارين عالية المستوى لجنود الجيش، لمنحهم الشعور بالأمان عند اجتازهم الحدود.


 


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