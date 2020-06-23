خضر عدنان: الأوْلى فلسطينياً التفكير والعمل كيف نزيل حاجز "القتل والإرهاب"





واستشهد عريقات بعد أن أطلق جنود الاحتلال عليه النار عند حاجز "الكونتينر"، بزعم محاولة تنفيذ عملية دهس.

رام الله - دنيا الوطنقالت القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، خضر عدنان اليوم الثلاثاء: إن الشهيد أحمد عريقات أُعدم بدم بارد.ودعا في تصريحات له نقلها موقع حركة (الجهاد الإسلامي)، جماهير شعبنا المرابط لإسناد ذوي الشهيد عريقات وأهلنا في أبو ديس، مشدداً على أن حاجز الكونتينر حاجز قتل وإرهاب، والأولى التفكير والعمل فلسطينياً كيف نزيله ونقتلعه.كما دعا عدنان لأن "تستلهم كل جماهير شعبنا وسلطته وقواه ونخبه فعل الأهل المقدسيين والفلسطينيين في أراضي عام 48 بإزالة حواجز نتنياهو وبواباته الالكترونية على عتبات الأقصى المبارك".وقال القيادي في حركة الجهاد: إن العالم المتعاطف اليوم ضد التمييز العرقي بأمريكا، يتعامل صمّا بُكما مع جرائم الاحتلال بحق شعبنا.وأضاف: عندما يتعلق الأمر بانحياز المنظومة الدولية للاحتلال المجرم يخرجون علينا بقرارات ملزمة ومكبلة لشعبنا وعندما يتعلق بحق شعبنا أكثر ما يفعلونه التظاهر معنا وكأن لا قرار ولا قوة ولا نفوذ لهم.