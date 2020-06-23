أبو هولي يطالب مؤتمر التعهدات للدول المانحة بتمويل إضافي لـ (أونروا)

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رام الله - دنيا الوطن

طالب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين د. أحمد أبو هولي، مؤتمر التعهدات المستمرة لـ (أونروا) بتمويل اضافي يمكنها الخروج من أزمتها المالية التي تواجهها.



ولفت أبو هولي ان العجز المالي الذي يواجه (أونروا) يقدر بـ 73% من قيمة الموازنة، والذي يزيد عن مليار دولار من اجمالي موازنة 2020 التي تقدر 1.4 مليار دولار .



وأوضح أبو هولي أن 70 دولة مانحة ستشارك في مؤتمر التعهدات الذي يعقد مساء اليوم للوقوف على الوضع المالي لـ (أونروا) بمشاركة الامين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتريش ومفوض عام (أونروا) فيليب لازاريني والدول العربية المضيفة للاجئين الفلسطينيين .



وطالب الدول المانحة المشاركة بترجمة مواقفها السياسية الداعمة للأونروا والتي كان اخرها التصويت بالأغلبية الساحقة لقرار تجديد تفويض ولاية عمل (أونروا) لثلاث سنوات جدد تنتهي في حزيران/يونيو 2023 من خلال الخروج بتعهدات مالية جديدة تساهم في حماية (أونروا) واستمرارية خدماتها وتامين تمويل دائم ومستدام وقابل للتنبؤ يقطع الطريق امام المخطط الامريكي لتصفيتها .



واوضح د. أبو هولي بأن الحملة الوطنية لدعم (أونروا) التي اطلقتها دائرة شؤون اللاجئين بالمنظمة في 20 حزيران/يونيو مستمرة حتى الثاني من تموز/ يوليو المقبل، لإيصال رسائلها لمؤتمر التعهدات الذي يعقد اليوم ومؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين الذي يعقد يوم 25/6 في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة وصولاً الى اجتماعات اللجنة الاستشارية التي ستعقد في الاردن في الأول من تموز /يوليو 2020 لمدة يومين بضرورة دعم الاونروا واستمرارية خدماتها المقدمة للاجئين الفلسطينيين لحين عودتهم الى ديارهم التي هجروا منها عام 1948 طبقا للقرار 194 .