الرئيس عباس يهاتف رئيس بلدية تفوح مطمئناً على أوضاع المواطنين

وجه الرئيس محمود عباس، رئيس بلدية تفوح، محمود ارزيقات، لتوفير كل الإمكانيات اللازمة التي من شأنها التخفيف عن أهالي البلدة وحمايتهم من الفيروس.



جاء ذلك خلال مكالمة هاتفية أجراها الرئيس عباس مساء اليوم الثلاثاء، مع رئيس بلدية تفوح، مطمئنا على أحوال أهالي البلدة، في ظل انتشار فيروس (كورونا).



وحيا الرئيس أهالي بلدة تفوح، وتمنى الشفاء العاجل للمصابين، مؤكدا ضرورة الالتزام بإلاجراءات الوقائية وشروط السلامة العامة للوقاية من فيروس (كورونا).









رام الله - دنيا الوطن