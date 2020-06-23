الرئيس عباس يوجه مطالبة لأهالي محافظة الخليل بشأن فيروس (كورونا)

طالب الرئيس محمود عباس اليوم الثلاثاء، أهالي محافظة الخليل، بضرورة الالتزام بإلاجراءات الوقائية وشروط السلامة العامة للوقاية من فيروس (كورونا).

ووجه الرئيس عباس، لمحافظ الخليل اللواء جبرين البكري، لتوفير كل الإمكانيات والاحتياجات اللازمة لمن يعانون من آثار جائحة (كورونا) بالمحافظة، والتي من شأنها التخفيف عنهم، وحمايتهم.



جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الرئيس عباس مع البكري، مطمئنا على أحوال أهلنا هناك، في ظل انتشار فيروس (كورونا) في المحافظة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وحيا الرئيس عباس أهالي محافظة الخليل، وتمنى الشفاء العاجل للمصابين.

