إصابة شبان بحالات اختناق خلال مواجهات مع الاحتلال ببلدة أبو ديس





واندلعت المواجهات، عقب الإعلان عن استشهاد الشاب أحمد عريقات، برصاص قوات الاحتلال عند حاجز "الكونتينر".



وأفاد شهود عيان بأن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز المسيل للدموع، وقنابل الصوت، صوب الشبان ما تسبب بإصابة العديد بحالات اختناق.



واستشهد عريقات (28 عاما) برصاص جنود الاحتلال المتواجدين على حاجز "الكونتينر"، أثناء توجهه إلى مدينة بيت لحم لإحضار شقيقته العروس.





رام الله - دنيا الوطنأصيب عدد من الشبان بحالات اختناق، مساء اليوم الثلاثاء، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة أبو ديس شرق القدس.