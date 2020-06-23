عشراوي: إعدام الشاب أحمد عريقات جريمة حرب وانتهاك مباشر للقوانين الدولية



وقالت في بيان لها، وصل "دنيا الوطن"، نسخة عنه، اليوم الثلاثاء: " ان هذا الإمعان في الإعدامات الميدانية، والقتل المتعمد، ومواصلة الإرهاب الإسرائيلي المنظم والمتصاعد، يعكس استهتاراً واضحاً من قبل إسرائيل وائتلافها الحكومي المتطرف بالعالم أجمع، وبمؤسساته وهيئاته الدولية، واستنادها إلى الشراكة والدعم الأمريكي، الذي يمنحها حصانه ورعاية، تتيح لها مواصلة جرائمها".



واكدت عشراوي على ان اعدام عريقات يعد جريمة حرب وانتهاكاً صارخاً ومباشراً للقوانين والاتفاقيات الدولية وللقيم والاخلاق والمبادئ الانسانية.





وطالبت في هذا الصدد المجتمع الدولي بالتحرك العاجل للجم دولة الاحتلال والعمل بشكل جدّي وفعلي على الزامها بوقف انتهاكاتها، ورفع الغطاء عنها، واتخاذ التدابير الفاعلة والحاسمة لمساءلتها ومحاسبتها، وتوفير الحماية الدولية العاجلة لشعبنا.

رام الله - دنيا الوطناستنكرت الدكتورة حنان عشراوي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، جريمة إعدام الشاب أحمد مصطفى عريقات (28 عاما)، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب حاجز "الكونتينر" شمال شرق بيت لحم‪.