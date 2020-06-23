فلسطين تُسجل 12 إصابة جديدة بـ (كورونا) وعدد الإصابات اليوم 179





وقالت وزيرة الصحة، د. مي الكيلة في تصريح نشرته وزارة الصحة عبر (فيسبوك): إن من بين الإصابات الجديدة، 11 إصابة في مدينة الخليل، وإصابة في نابلس.





وأضافت: بذلك ترتفع حصيلة الإصابات منذ صباح اليوم إلى 179 إصابة، بينما حصيلة الإصابات الإجمالية ترتفع إلى 1375.





كما ارتفعت حصيلة الإصابات النشطة إلى 754، وحالات التعافي ترتفع إلى 616، فيما حالات الوفاة خمس.









رام الله - دنيا الوطنسجلت فلسطين مساء اليوم الثلاثاء، تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).