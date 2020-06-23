بالفيديو: مستوطنون يغلقون الطريق الواصل بين نابلس وجنين















رام الله - دنيا الوطنأغلق مستوطنون، مساء اليوم الثلاثاء، الطريق الواصل بين نابلس وجنين، شمال الضفة الغربية.وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، إن مستوطنين أغلقوا الطريق الواصل بين نابلس وجنين بالقرب من مدخل قرية برقة، وسط أعمال عربدة واستفزاز للمواطنين، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).وأضاف: أن المستوطنين صعدوا من اعتداءاتهم ضد المواطنين وممتلكاتهم، خاصة في محيط مستوطنة (حومش) المخلاة.