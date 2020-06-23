دولي

اهتزاز المباني وهروع السكان إلى الشوارع بزلزال قوي يضرب المكسيك

اهتزاز المباني وهروع السكان إلى الشوارع بزلزال قوي يضرب المكسيك
من زلزال المكسيك
رام الله - دنيا الوطن 
ضربت هزة قوية العاصمة المكسيكية اليوم الثلاثاء، ما أدى إلى اهتزاز المباني وهروع السكان إلى الشوارع.

وأكدت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن قوة الهزة بلغت 7.7 درجة، بينما قدر معهد الزلازل المكسيكي قوتها بـ7.1 درجة، علما أن هزة كهذه يمكن أن تكون مدمرة، وفق ما أفادت وكالة أنباء (رويترز).

ووقع مركز الهزة في ولاية "واهاكا" جنوبي البلاد، فيما لم ترد تقارير حول ما إذا تسببت بوقوع إصابات بين المواطنين أو أضرار مادية. 




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