حماس تعلق على استشهاد الشاب عريقات برصاص الاحتلال شمال شرق بيت لحم

الشهيد عريقات

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رام الله - دنيا الوطن

علقت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الثلاثاء، على استشهاد الشاب أحمد مصطفى عريقات، برصاص الاحتلال الإسرائيلي، قرب أبو ديس.



وذكرت الحركة: أن ‏الاحتلال ارتكب جريمة جديدة بإعدامه الشهيد أحمد مصطفى عريقات في بيت لحم، حيث كان الشهيد يشارك في التجهيز لزفاف أخته في يوم استشهاده.



وأضافت حماس على لسان المتحدث باسمها، حازم قاسم في تصريحات وصلت "دنيا الوطن" نسخة عنه: إنه "لا خلاص لشعبنا إلا بطرد المحتل من كامل أرضنا عبر المقاومة الشاملة، ولا كرامة للمطبيعين مع هذا العدو القاتل المجرم".



واستشهد عريقات (28 عاماً) من بلدة ابو ديس بالقدس، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب حاجز "الكونتينر" شمال شرق بيت لحم.



وقال رئيس بلدية أبو ديس أحمد أبو هلال، إن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص صوب الشاب عريقات، وتركوه ينزف حتى استشهد، مضيفا انه تم احتجاز الجثمان، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وأكد أن الشاب عريقات كان في طريقه لإحضار شقيقته من صالون في بيت لحم، حيث كان من المقرر أن تتم مراسم زفافها اليوم.