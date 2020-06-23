سلطنة عُمان تقرر إعادة فتح المراكز التجارية وبعض الأنشطة الأربعاء

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

قررت سلطنة عمان اليوم الثلاثاء، إعادة فتح المراكز التجارية وبعض الأنشطة التجارية والصناعية يوم الأربعاء.



ومن بين المتاجر التي يشملها القرار، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء العمانية الرسمية، المكاتب العقارية والوكالات السياحية وأعمال الصيانة والتنظيف الجاف.



وأضافت: أنه يتعين على المتعاملين الحفاظ على التباعد الاجتماعي لمسافة لا تقل عن مترين.