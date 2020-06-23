الصحة الإسرائيلية: تسجيل 459 إصابة بـ(كورونا) خلال 24 ساعة

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، تسجيل 459 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، خلال 24 ساعة.



وأشارت الوزارة في تصريح لها، إلى أن إجمالي الإصابات بالفيروس، ارتفع ليصل إلى 21467 مصاباً، بينهم 40 وصفت حالتهم بالخطيرة.



وأوضحت الوزارة، أن عدد الوفيات في إسرائيل جراء الفيروس، وصل إلى 308 حالات.